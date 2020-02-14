Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

Президент РФ Владимир Путин в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос, намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности, сообщили в Кремле.

14 февраля президенты России и Украины провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили выполнение достигнутых в Париже договоренностей и подготовку к следующей встрече «нормандской четверки», которая намечена на апрель. 9 декабря на встрече лидеров в «нормандском формате» все стороны выразились в поддержку Минских соглашений и согласовали необходимость изменения законов Украины на основе формулы Штайнмайера.