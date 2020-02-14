Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Третьяковка назвала ложью новости про дезинфекцию от коронавируса

Третьяковка назвала ложью новости про дезинфекцию от коронавируса

 Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии

Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии
Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

 Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск

Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск
Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

 Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи

Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи
Третьяковка назвала ложью новости про дезинфекцию от коронавируса

Третьяковка назвала ложью новости про дезинфекцию от коронавируса

 Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии

Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии
Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

 Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск

Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск
Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

 Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи

Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи
18:06   14 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

Президент РФ Владимир Путин в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос, намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности, сообщили в Кремле.

14 февраля президенты России и Украины провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили выполнение достигнутых в Париже договоренностей и подготовку к следующей встрече «нормандской четверки», которая намечена на апрель. 9 декабря на встрече лидеров в «нормандском формате» все стороны выразились в поддержку Минских соглашений и согласовали необходимость изменения законов Украины на основе формулы Штайнмайера.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#путин #донбасс #украина #минские соглашения #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...