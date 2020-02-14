Третьяковка назвала ложью новости про дезинфекцию от коронавируса
Галерея не организует специальную дезинфекцию из-за коронавируса. Об этом в комментарии телеканалу «360» заявил представитель Третьяковской галереи. По его словам, закупка, о которой пишут СМИ, плановая и проводится ежегодно.
Раз в год на сайте государственных закупок Третьяковская галерея публикует запрос по поводу санитарной обработки зданий. Это для любой организации, государственной в том числе, обычная процедура.
«В данном случае кто-то связал причину со следствием, получилась новость», — резюмировали в Третьяковской галерее.
Ранее журналисты заметили, что галерея закупит услуги по «поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия». Начальная цена контракта — 17 миллионов рублей. Сейчас подают заявки, чтобы поучаствовать в аукционе.
Коронавирус в описании заказа не фигурировал, но некоторые СМИ решили, что санитарная обработка в период мировой эпидемии неслучайна.
Daily media briefing on #COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/gjUCjZjJ4N— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 14, 2020