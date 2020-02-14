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18:22   14 Февраля 2020
Россия

Третьяковка назвала ложью новости про дезинфекцию от коронавируса

Третьяковка назвала ложью новости про дезинфекцию от коронавируса

Галерея не организует специальную дезинфекцию из-за коронавируса. Об этом в комментарии телеканалу «360» заявил представитель Третьяковской галереи. По его словам, закупка, о которой пишут СМИ, плановая и проводится ежегодно. 

Раз в год на сайте государственных закупок Третьяковская галерея публикует запрос по поводу санитарной обработки зданий. Это для любой организации, государственной в том числе, обычная процедура.

«В данном случае кто-то связал причину со следствием, получилась новость», — резюмировали в Третьяковской галерее.

Ранее журналисты заметили, что галерея закупит услуги по «поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия». Начальная цена контракта — 17 миллионов рублей. Сейчас подают заявки, чтобы поучаствовать в аукционе.

Коронавирус в описании заказа не фигурировал, но некоторые СМИ решили, что санитарная обработка в период мировой эпидемии неслучайна.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #третьяковская галерея #дезинфекция #коронавирус

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