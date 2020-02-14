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18:11   14 Февраля 2020
Россия

Семья пенсионеров стала 200-тысячным пассажиром «Доброго автобуса» в День влюблённых

Семья пенсионеров стала 200-тысячным пассажиром «Доброго автобуса» в День влюблённых

14 февраля, в День влюбленных, «Добрый автобус» провёл романтический рейс для пожилых семейных пар. Для них организовали экскурсию по московским «местам любви» – достопримечательностям, связанным с романами и любовными историями известных людей. Завершится романтическая экскурсия Музеем Востока. На смотровой площадке Воробьевых гор автобус встречала руководитель проекта «Добрый автобус» Сабина Цветкова, организовавшая для пассажиров сюрприз с яркими шарами, подарками, цветами и выступлением музыкантов.

«Наш проект доказывает, что любви и умению радоваться жизни все возрасты покорны. Москвичи золотого возраста очень много сделали для нашего города и заслуживают особого уважения и заботы. День влюблённых – это праздник не только молодых», – отметила Цветкова. 

Статус 200-тысячного пассажира разделили супруги Людмила Михайловна и Юрий Николаевич Минаевы. Цветкова рассказала, что счастливый номер достался одному из супругов, но организаторы решили не делить между ними.

«Это уникальный случай и уникальная семья: именно в День влюблённых они поженились ровно 52 года назад, и именно на этот день подали заявку на своё первое путешествие на "Добром автобусе"», – пояснила организатор.

Выигравшая «счастливый билет» Людмила Минаева показала паспорт со штампом о заключении брака 14 февраля 1968 года. 

«Наш секрет долголетия – в сегодняшнем празднике. Это любовь, взаимоуважение, преданность и терпение», – сказала она.

Семья пенсионеров стала 200-тысячным пассажиром «Доброго автобуса» в День влюблённых

Организаторы рассказали, что среди пассажиров романтического рейса есть и семьи и с большим стажем семейной жизни. Например, супруги Жернова в этом году отмечают 55-ю годовщину, воспитывают уже не только внуков, но и правнучку, однако всё же находят время посещать экскурсии «Доброго автобуса» и проекты «Московского долголетия». 

Проект «Добрый автобус» стартовал 1 октября 2017 года с одного автобуса и по просьбам пенсионеров и к концу был масштабирован до 12 автобусов. По словам организатора, в ближайшее время при поддержке Мэра Москвы Сергея Собянина «Добрых автобусов» станет уже 15 – все они будут выходить в рейсы ежедневно, без выходных и праздников. 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #пенсионеры #14 февраля

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