Посольство РФ в Австрии поздравило всех влюбленных мемом с Лавровым

Российское посольство в Австрии поздравило интернет-пользователей и своих подписчиков в социальной сети Facebook с Днем святого Валентина, опубликовав на своей странице популярный мем с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, посылающим воздушный поцелуй.

Короткое видео дипломаты сопроводили подписью «Желаем вам любви».

Видеоролик с Сергеем Лавровым, на котором глава МИД России машет рукой и посылает воздушный поцелуй, был снят в 2015 году. Как рассказала тогда журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, дружелюбные жесты Лаврова были предназначены министру международных отношений и сотрудничества Южноафриканской республики Маите Нкоана-Машабане.