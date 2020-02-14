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17:56   14 Февраля 2020
Россия

Посольство РФ в Австрии поздравило всех влюбленных мемом с Лавровым

Посольство РФ в Австрии поздравило всех влюбленных мемом с Лавровым

Российское посольство в Австрии поздравило интернет-пользователей и своих подписчиков в социальной сети Facebook с Днем святого Валентина, опубликовав на своей странице популярный мем с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, посылающим воздушный поцелуй.

Короткое видео дипломаты сопроводили подписью «Желаем вам любви».

Видеоролик с Сергеем Лавровым, на котором глава МИД России машет рукой и посылает воздушный поцелуй, был снят в 2015 году. Как рассказала тогда журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, дружелюбные жесты Лаврова были предназначены министру международных отношений и сотрудничества Южноафриканской республики Маите Нкоана-Машабане.

 

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Автор: Александр Люблинский
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