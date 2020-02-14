Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Третьяковка назвала ложью новости про дезинфекцию от коронавируса

Третьяковка назвала ложью новости про дезинфекцию от коронавируса

 Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии

Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии
Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

 Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск

Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск
Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

 Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи

Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи
Третьяковка назвала ложью новости про дезинфекцию от коронавируса

Третьяковка назвала ложью новости про дезинфекцию от коронавируса

 Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии

Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии
Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

 Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск

Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск
Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

 Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи

Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи
17:44   14 Февраля 2020
Россия

Лавров и Помпео провели краткую встречу в Мюнхене

Лавров и Помпео провели краткую встречу в Мюнхене

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели краткую встречу в Мюнхене, сообщил источник в российской делегации.

13 февраля Лавров прибыл на Мюнхенскую конференцию, чтобы анонсировать проведение в 2020–2022 годах российско-германского перекрестного года экономики. Кроме того, 15 февраля Лавров выступит на основной пленарной сессии конференции на тему «Глобальный беспорядок: есть ли шансы для новой повестки дня?» и на круглом столе форума «Примаковские чтения» на тему «Приоритеты внешней политики России в эпоху нового противоборства великих держав».

Проводимая с 1962 года Мюнхенская конференция – одна из ведущих площадок для обсуждения новых идей и сближения подходов по вопросам евроатлантической и глобальной безопасности. В текущем году организаторы планируют посвятить заседание конференции проблематике формирования полицентричного миропорядка и нарастания на этом фоне нестабильности в международных отношениях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#лавров #мюнхен #помпео

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...