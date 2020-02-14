Лавров и Помпео провели краткую встречу в Мюнхене

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели краткую встречу в Мюнхене, сообщил источник в российской делегации.

13 февраля Лавров прибыл на Мюнхенскую конференцию, чтобы анонсировать проведение в 2020–2022 годах российско-германского перекрестного года экономики. Кроме того, 15 февраля Лавров выступит на основной пленарной сессии конференции на тему «Глобальный беспорядок: есть ли шансы для новой повестки дня?» и на круглом столе форума «Примаковские чтения» на тему «Приоритеты внешней политики России в эпоху нового противоборства великих держав».

Проводимая с 1962 года Мюнхенская конференция – одна из ведущих площадок для обсуждения новых идей и сближения подходов по вопросам евроатлантической и глобальной безопасности. В текущем году организаторы планируют посвятить заседание конференции проблематике формирования полицентричного миропорядка и нарастания на этом фоне нестабильности в международных отношениях.