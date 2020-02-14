Минсельхоз и Россельхознадзор обсудят с КНР вопросы поставок продуктов в РФ

Нужно обсудить условия поставок китайской продукции на российский рынок. Минсельхоз РФ совместно с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору обсудит с представителями КНР эти условия.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут во Владивостоке провела совещание, которое посвятили текущей ценовой ситуации на рынке овощей и доступности продуктов для жителей Дальнего Востока​​​.

«Минсельхоз планирует совместно с Россельхознадзором провести переговоры с китайскими партнерами по условиям поставок продукции на российский рынок», — резюмировали в ведомстве.