Более 70 процентов россиян заявили о доверии к Путину

Более 65 процентов россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина на посту главы государства. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, которое было опубликовано в пятницу, 14 февраля.

На прямой вопрос о доверии к главе государства положительно ответили 71,3 процента респондентов. При этом лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяют лишь 38 процентов россиян, Геннадию Зюганову — 33 процента опрошенных, а Сергею — Миронову 29,8 процента.

В рамках опроса социологи также выяснили уровень поддержки основных российских партий. Так, за неделю с 3 по 9 февраля поддержка «Единой России» составила 33,2 процента. На втором месте расположилась КПРФ, набравшая 14,5 процента голосов. Тройку замкнула ЛДПР — за нее проголосовали 12 процентов россиян. И меньше всех поддерживают «Справедливую Россию» — всего шесть процентов опрошенных.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян одобрили предлагаемые Путиным поправки в Конституцию РФ. Наибольшую поддержку получили меры, направленные на улучшение в социальной политике.