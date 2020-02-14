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17:57   14 Февраля 2020
Россия

Более 70 процентов россиян заявили о доверии к Путину

Более 70 процентов россиян заявили о доверии к Путину

Более 65 процентов россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина на посту главы государства. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, которое было опубликовано в пятницу, 14 февраля. 

На прямой вопрос о доверии к главе государства положительно ответили 71,3 процента респондентов. При этом лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяют лишь 38 процентов россиян, Геннадию Зюганову — 33 процента опрошенных, а Сергею — Миронову 29,8 процента. 

В рамках опроса социологи также выяснили уровень поддержки основных российских партий. Так, за неделю с 3 по 9 февраля поддержка «Единой России» составила 33,2 процента. На втором месте расположилась КПРФ, набравшая 14,5 процента голосов. Тройку замкнула ЛДПР  — за нее проголосовали 12 процентов россиян. И меньше всех поддерживают «Справедливую Россию» — всего шесть процентов опрошенных. 

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян одобрили предлагаемые Путиным поправки в Конституцию РФ. Наибольшую поддержку получили меры, направленные на улучшение в социальной политике.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #вциом #общество

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