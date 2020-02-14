Назвавшая таксиста «мразью» Данилова призналась, что не обижается на Урганта за пародию

Фитнес-тренер Яна Данькова, которая прославилась в интернете из-за видео с таксистом, которого она назвала «мразью», не обижается на спародировавшего ее телеведущего Ивана Урганта. Об этом она рассказала телеканалу «360». Девушка призналась, что сразу обиделась на пародию, а позже увидела в ней глубокий смысл.

«Сначала я увидела, и мне было обидно. А потом я поняла, что он провел хорошую параллель. Это такое показательное видео – бесполезно кричать на стену, что бы ты ни делал, не будет результата. Ролик действительно забавный. Когда я переживу давление со стороны СМИ, преследование, я начну относиться к этой ситуации с юмором», – отметила девушка.

Ранее в сеть попал ролик, на котором фитнес-тренер сильно кричит на водителя такси. Больше всего пользователям запомнилась фраза «Вези меня, мразь, меня люди ждут!». Ургант пошутил над эмоциональной беседой Даниловой с водителем и спародировал ее. В видео он кричал «Вези меня, мразь!» на лифт.