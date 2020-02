Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

Нужно усовершенствовать систему медицинского страхования и оказания помощи при серьезных заболеваниях. Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, усовершенствования необходимы на фоне всех недостатков системы медицинского страхования, которые выявили во время вспышки коронавируса.

Си Цзиньпин также указал на необходимость координировать использование основных фондов медицинского страхования и фондов общественного здравоохранения, увеличить долю выплат учреждениям, оказывающих первичную медицинскую помощь.

On Thursday 14’840 cases, including 13’332 clinically diagnosed #COVID19 cases were reported from Hubei, #China. This is the first time ???????? has reported clinically diagnosed cases in addition to laboratory-confirmed cases https://t.co/CuHzkYU5us #coronavirus pic.twitter.com/OSSQEDjL4P