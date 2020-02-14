Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования
Нужно усовершенствовать систему медицинского страхования и оказания помощи при серьезных заболеваниях. Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, усовершенствования необходимы на фоне всех недостатков системы медицинского страхования, которые выявили во время вспышки коронавируса.
«Необходимо обеспечить, чтобы в случае эпидемий или других чрезвычайных ситуациях, медицинские учреждения сначала оказывали помощь, а затем взимали плату», — подчеркнул китайский лидер.
Си Цзиньпин также указал на необходимость координировать использование основных фондов медицинского страхования и фондов общественного здравоохранения, увеличить долю выплат учреждениям, оказывающих первичную медицинскую помощь.
On Thursday 14’840 cases, including 13’332 clinically diagnosed #COVID19 cases were reported from Hubei, #China. This is the first time ???????? has reported clinically diagnosed cases in addition to laboratory-confirmed cases https://t.co/CuHzkYU5us #coronavirus pic.twitter.com/OSSQEDjL4P— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 14, 2020