Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

Нужно усовершенствовать систему медицинского страхования и оказания помощи при серьезных заболеваниях. Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, усовершенствования необходимы на фоне всех недостатков системы медицинского страхования, которые выявили во время вспышки коронавируса.

«Необходимо обеспечить, чтобы в случае эпидемий или других чрезвычайных ситуациях, медицинские учреждения сначала оказывали помощь, а затем взимали плату», — подчеркнул китайский лидер​​​.

Си Цзиньпин также указал на необходимость координировать использование основных фондов медицинского страхования и фондов общественного здравоохранения, увеличить долю выплат учреждениям, оказывающих первичную медицинскую помощь.