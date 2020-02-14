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Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

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17:35   14 Февраля 2020
Весь мир

Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

Нужно усовершенствовать систему медицинского страхования и оказания помощи при серьезных заболеваниях. Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, усовершенствования необходимы на фоне всех недостатков системы медицинского страхования, которые выявили во время вспышки коронавируса.

«Необходимо обеспечить, чтобы в случае эпидемий или других чрезвычайных ситуациях, медицинские учреждения сначала оказывали помощь, а затем взимали плату», — подчеркнул китайский лидер​​​.

Си Цзиньпин также указал на необходимость координировать использование основных фондов медицинского страхования и фондов общественного здравоохранения, увеличить долю выплат учреждениям, оказывающих первичную медицинскую помощь.

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Автор: Анатолий Кубарев
#си цзиньпин #китай #общество #медстрахование

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