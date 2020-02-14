Столтенберг планирует встретиться с Лавровым в Мюнхене

Генеральный секретарь Североатлантического альянса намерен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 14 февраля.

«Я встречусь здесь со многими лидерами, включая глав МИД Китая и России, президента Зеленского и других», — сказал он.

Ранее глава НАТО заявил, что готов к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения проблем в отношениях между Москвой и альянсом.

В январе организаторы Мюнхенской конференции заявили о рекордном числе участников. По их словам, на конференции ожидается 500 гостей, в том числе 40 глав государств и правительств.