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17:31   14 Февраля 2020
Россия

Столтенберг планирует встретиться с Лавровым в Мюнхене

Столтенберг планирует встретиться с Лавровым в Мюнхене

Генеральный секретарь Североатлантического альянса намерен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 14 февраля.

«Я встречусь здесь со многими лидерами, включая глав МИД Китая и России, президента Зеленского и других», — сказал он.

Ранее глава НАТО заявил, что готов к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения проблем в отношениях между Москвой и альянсом.

В январе организаторы Мюнхенской конференции заявили о рекордном числе участников. По их словам, на конференции ожидается 500 гостей, в том числе 40 глав государств и правительств.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #лавров #политика #общество

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