Карантин по гриппу и ОРВИ отменили в школах в Ивановской области

Учебный процесс в школах Иваново возобновится в понедельник, 17 февраля, после девятидневного карантина по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщил представитель городской мэрии.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объявила с 8 февраля 2020 года до особого распоряжения карантин в школах и учреждениях дополнительного образования Иваново​​​.

«Ограничения сняли в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Ивановской области», — добавили в мэрии.

Занятия также возобновят в учреждениях культуры и спортивных школах. По итогам прошлой недели в Ивановской области заболели гриппом и ОРВИ более 12 тысяч человек. Показатель заболеваемости оказался на 52,54 процента выше уровня эпидемического порога.