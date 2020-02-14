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17:17   14 Февраля 2020
Общество

Карантин по гриппу и ОРВИ отменили в школах в Ивановской области

Карантин по гриппу и ОРВИ отменили в школах в Ивановской области

Учебный процесс в школах Иваново возобновится в понедельник, 17 февраля, после девятидневного карантина по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщил представитель городской мэрии. 

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объявила с 8 февраля 2020 года до особого распоряжения карантин в школах и учреждениях дополнительного образования Иваново​​​.

«Ограничения сняли в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Ивановской области», — добавили в мэрии.

Занятия также возобновят в учреждениях культуры и спортивных школах. По итогам прошлой недели в Ивановской области заболели гриппом и ОРВИ более 12 тысяч человек. Показатель заболеваемости оказался на 52,54 процента выше уровня эпидемического порога.

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Автор: Анатолий Кубарев
#карантин #грипп #ивановская область #орви

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