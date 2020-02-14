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17:16   14 Февраля 2020
Россия

ФНС объяснила, какую информацию о денежных счетах физлиц может получать от банков

ФНС объяснила, какую информацию о денежных счетах физлиц может получать от банков

Федеральная налоговая служба (ФНС) объяснила, в каких случаях банки передают информацию о денежных счетах физлиц и заверила, что не будет вызывать на допрос владельцев карт за все невыясненные начисления.

Представители ФНС рассказали «360», что банки обязаны сообщать об открытии и закрытии счетов физлицами еще 1 июля 2014 года. В 2016 году налоговики получили доступ к информации о справках о вкладах, остатках денежных средств и выписках по операциям, а в 2018 году закон распространился на вклады в драгоценных металлах. По словам собеседника, с 1 апреля под действие этого закона попадут и электронные кошельки. Все остальную информацию налоговые службы могут получить только в ходе проведения налоговых проверок и только с согласия руководителя регионального управления ФНС.

«Например, в налоговый орган поступила информация, что физлицо нелегально занимается предпринимательством. В этом случае его могут пригласить в налоговую инспекцию для дачи пояснений, и, если будут установлены факты недекларирования доходов, ему могут предложить уточнить налоговые обязательства», – отметили в ФНС.

Сотрудники службы опровергли информацию о том, что владельцев карт начнут допрашивать за все невыясненные начисления на их счета.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров заявил, что ведомство продолжит внедрять современные технологии в свою работу с бизнесом. Они касаются не только электронных сервисов, но и взаимодействия с бизнесом. По его словам, концепция ФНС заключается в сокращении непроизводственных издержек компаний, которыми является администрирование налогов.

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Автор: Алина Бранцевич
#карты #фнс

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