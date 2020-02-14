Депутаты Госдумы обсудят ВИЧ в России после фильма Дудя

Депутаты Госдумы 21 февраля обсудят на круглом столе профилактику и лечение ВИЧ-инфекции в России. Такая идея пришла первому зампреду Комитета по охране здоровья Федоту Тумусову после просмотра фильма Юрия Дудя о заболевании.

В день святого Валентина Тумусов организовал в Госдуме просмотр фильма Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». Он был опубликован на YouTube 11 февраля и за несколько дней собрал почти десять миллионов просмотров. Депутат назвал выпуск «великолепным» и поспешил поделиться им с коллегами.

«Я несколько раз писал в Facebook о проблеме ВИЧ в нашей стране. Я считаю, что ей уделяется недостаточно внимания. Дудь сделал великолепный фильм, и я посчитал нужным проинформировать своих коллег об этом», — рассказал депутат корреспонденту «Политики Сегодня».

Тумусов соберет круглый стол по проблеме лечения ВИЧ 21 февраля. Политик уже связался с автором фильма, который посоветовал ему пригласить на дискуссию экспертов, которые участвовали в фильме. Среди них журналисты Маргарита Логинова и Антон Красовский, а также руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом профессор Вадим Покровский. Депутат намерен пригласить их на обсуждение ВИЧ-инфекции в Госдуме.

В своем фильме Юрий Дудь рассказывает о людях, которые живут с ВИЧ в России. По его данным, это почти один миллион человек. Только за прошлый год от СПИДа умерли 37 тысяч человек. Журналист объясняет разницу между ВИЧ и СПИД. В фильме Дудь берет откровенное интервью у людей с положительным ВИЧ-статусом. Например, журналист и общественник Антон Красовский признался, что гораздо легче для него было признаться в сексуальной ориентации, чем говорить о ВИЧ.

После выхода фильма, количество запросов в Google на тему ВИЧ выросло в разы. Журналист Инна Гаврилова опубликовала статистику запросов в поисковике. Например, на 4 100% увеличился запрос на тест ВИЧ.