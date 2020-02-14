Минобороны РФ опровергло данные Турции о потерях в Идлибе
Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР опроверг информацию Турции о потерях сирийской армии в Идлибе. Анкара сообщила о якобы уничтожении 63 сирийских военных.
Такую информацию распространяет турецкое министерство обороны. Однако в Центре по примирению данных как об обстрелах, так и о потерях среди сирийских военных нет. Подобные заявления Анкары способствуют не только эскалации обстановки, но и принятию скоропалительных решений.
«Центр по примирению враждующих сторон обращает внимание на ответственность должностных лиц Министерства обороны Турции за предоставление недостоверных сведений руководству страны об обстановке в Идлибской зоне деэскалации», — резюмировали в ЦПВС.
#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (14 февраля 2020 г.) https://t.co/P3KqVkmXPV pic.twitter.com/RdWtxtYlBH— Минобороны России (@mod_russia) February 14, 2020