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16:57   14 Февраля 2020
Весь мир

Минобороны РФ опровергло данные Турции о потерях в Идлибе  

Минобороны РФ опровергло данные Турции о потерях в Идлибе  

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР опроверг информацию Турции о потерях сирийской армии в Идлибе. Анкара сообщила о якобы уничтожении 63 сирийских военных.

Такую информацию распространяет турецкое министерство обороны. Однако в Центре по примирению данных как об обстрелах, так и о потерях среди сирийских военных нет. Подобные заявления Анкары способствуют не только эскалации обстановки, но и принятию скоропалительных решений.

«Центр по примирению враждующих сторон обращает внимание на ответственность должностных лиц Министерства обороны Турции за предоставление недостоверных сведений руководству страны об обстановке в Идлибской зоне деэскалации»,  — резюмировали в ЦПВС.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #турция #минобороны

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