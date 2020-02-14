Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии

Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии

 Семья пенсионеров стала 200-тысячным пассажиром «Доброго автобуса» в День влюблённых

Семья пенсионеров стала 200-тысячным пассажиром «Доброго автобуса» в День влюблённых
Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

 Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск

Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск
Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

 Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи

Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи
Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии

Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии

 Семья пенсионеров стала 200-тысячным пассажиром «Доброго автобуса» в День влюблённых

Семья пенсионеров стала 200-тысячным пассажиром «Доброго автобуса» в День влюблённых
Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

 Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск

Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск
Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

 Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи

Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи
17:09   14 Февраля 2020
Весь мир

Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи

Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи

Российский президент Владимир Путин ясно дал понять, что никаких перспектив брака между однополыми гражданами в России нет и не планируется.

Об этом в пятницу пишут греческие СМИ, отмечая, что президент России решил не следовать примеру некоторых стран, в которых, как, например, во Франции, уничтожается институт семьи.

Накануне в ходе встречи президента России с членами рабочей группы по подготовке предложений поправок в Конституцию РФ, Владимир Путин заявил, что пока он возглавляет государство в России не будет таких понятий, как «родитель №1» и «родитель №2», будут по-прежнему «мама и папа».

Высказывание российского президента в пятницу цитируют и комментируют в греческих СМИ.

«В том, что не будет понятий «родитель номер один» и «родитель номер два», заверил россиян сам президент Владимир Путин, дав понять, что нет никаких перспектив браков между людьми одного пола», — сообщает радиостанция Athens voice.

«Российский президент ясно дал понять, что в течение срока его полномочий не будет однополых браков», — пишет информационный портал news247.gr.

«Niet родителям «1» и «2» — только мать и отец», — озаглавила свой материал греческая редакция Euronews. При этом в издании напомнили, что с марта 2019 года во Франции Национальное собрание проголосовало за отмену использования в официальных документах системы образования слова «мать» и «отец», чтобы избежать дискриминации, которой подвергаются однополые родители.

Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи

В Агентстве церковных новостей Romfea сочли, что высказывания Путина были направлены против президента Франции Эммануэля Макрона.

«Президент России, похоже, не следует за теми, кто работает над уничтожением самого священного института семьи. Русская Церковь, как сообщается, приветствовала заявления президента страны. Со своей стороны она неоднократно выражала свое несогласие», — пишет агентство.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #поправки #общество #весь мир #конституция #семья #родители #однополые браки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...