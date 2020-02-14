Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи

Российский президент Владимир Путин ясно дал понять, что никаких перспектив брака между однополыми гражданами в России нет и не планируется.

Об этом в пятницу пишут греческие СМИ, отмечая, что президент России решил не следовать примеру некоторых стран, в которых, как, например, во Франции, уничтожается институт семьи.

Накануне в ходе встречи президента России с членами рабочей группы по подготовке предложений поправок в Конституцию РФ, Владимир Путин заявил, что пока он возглавляет государство в России не будет таких понятий, как «родитель №1» и «родитель №2», будут по-прежнему «мама и папа».

Высказывание российского президента в пятницу цитируют и комментируют в греческих СМИ.

«В том, что не будет понятий «родитель номер один» и «родитель номер два», заверил россиян сам президент Владимир Путин, дав понять, что нет никаких перспектив браков между людьми одного пола», — сообщает радиостанция Athens voice.

«Российский президент ясно дал понять, что в течение срока его полномочий не будет однополых браков», — пишет информационный портал news247.gr.

«Niet родителям «1» и «2» — только мать и отец», — озаглавила свой материал греческая редакция Euronews. При этом в издании напомнили, что с марта 2019 года во Франции Национальное собрание проголосовало за отмену использования в официальных документах системы образования слова «мать» и «отец», чтобы избежать дискриминации, которой подвергаются однополые родители.

В Агентстве церковных новостей Romfea сочли, что высказывания Путина были направлены против президента Франции Эммануэля Макрона.