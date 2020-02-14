Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи
Российский президент Владимир Путин ясно дал понять, что никаких перспектив брака между однополыми гражданами в России нет и не планируется.
Об этом в пятницу пишут греческие СМИ, отмечая, что президент России решил не следовать примеру некоторых стран, в которых, как, например, во Франции, уничтожается институт семьи.
Накануне в ходе встречи президента России с членами рабочей группы по подготовке предложений поправок в Конституцию РФ, Владимир Путин заявил, что пока он возглавляет государство в России не будет таких понятий, как «родитель №1» и «родитель №2», будут по-прежнему «мама и папа».
Высказывание российского президента в пятницу цитируют и комментируют в греческих СМИ.
«В том, что не будет понятий «родитель номер один» и «родитель номер два», заверил россиян сам президент Владимир Путин, дав понять, что нет никаких перспектив браков между людьми одного пола», — сообщает радиостанция Athens voice.
«Российский президент ясно дал понять, что в течение срока его полномочий не будет однополых браков», — пишет информационный портал news247.gr.
«Niet родителям «1» и «2» — только мать и отец», — озаглавила свой материал греческая редакция Euronews. При этом в издании напомнили, что с марта 2019 года во Франции Национальное собрание проголосовало за отмену использования в официальных документах системы образования слова «мать» и «отец», чтобы избежать дискриминации, которой подвергаются однополые родители.
В Агентстве церковных новостей Romfea сочли, что высказывания Путина были направлены против президента Франции Эммануэля Макрона.
«Президент России, похоже, не следует за теми, кто работает над уничтожением самого священного института семьи. Русская Церковь, как сообщается, приветствовала заявления президента страны. Со своей стороны она неоднократно выражала свое несогласие», — пишет агентство.