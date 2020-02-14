Министр обороны Украины планирует посетить столицу США

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в ближайшее время планирует посетить Вашингтон с официальным визитом. Об этом стало известно в пятницу, 14 февраля.

Глава Минобороны отметил, что вчера [в четверг, 13 февраля — ред.] «только три раза» встречался с министром обороны США, а также с его заместителем.

«Говорили о моем визите, он планируется в ближайшее время, они пригласили нас в Вашингтон с официальным визитом», — сказал он.

Он подчеркнул, что планирует встретиться в США с американскими сенаторами и представителями аналитических центров.

Сейчас Загороднюк находится в Мюнхене, где с 14 по 16 февраля проходит Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что планирует поехать в конце февраля в США. Он добавил, что в ходе визита планирует провести несколько встреч в госдепартаменте и конгрессе, а затем провести собрание послов Украины, которые находятся на американском континенте.