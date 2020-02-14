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16:55   14 Февраля 2020
Россия

Пискарев предложил ужесточить наказание за пропаганду наркотиков СМИ-иноагентами

Пискарев предложил ужесточить наказание за пропаганду наркотиков СМИ-иноагентами

Действующие в России СМИ-иноагенты показывают свое лояльное отношение к наркотикам и пропагандируют позитивный образ наркотических веществ. Депутат Госдумы Василий Пискарев предложил ужесточить наказание за пропаганду наркотиков.

«Они отсюда переехали за границу и оттуда осуществляют эту деструктивную деятельность, чтобы возбудить у молодежи желание требовать легализации наркопотребления, полагая, что наркотики — это свобода, независимость, это счастье. Мы хотим сделать так, чтобы этого не допустить», — заявил Пискарев.

Как сообщает ФАН, самиздат «Батенька, да вы трансформер» в 2019 году опубликовал статью «Героин – собственность модели», где описал историю наркозависимой модели Тэо. Роскомнадзор обязал издание удалить материал. Издание The Village опубликовало статью об осужденном за «работу» наркокурьере, которую позже удалили по распоряжению правоохранительных органов, а «Лента.ру» получила штраф в 800 тысяч рублей за материалы о легализации марихуаны в европейских странах.

«Радио свобода» предпринимает попытки дискредитировать работу всех сотрудников правоохранительных органов, сообщая о якобы подбросе подозреваемым наркотиков.

Пискарев предложил ужесточить наказание за пропаганду наркотиков СМИ-иноагентами

Российская служба «Би-би-си» пытается показать россиянам, насколько европейские государства лояльнее относятся к наркотикам, чем РФ. СМИ рассказывало о музыкальных фестивалях в Великобритании, посетителям которых предлагают проверить принесенные с собой запрещенные препараты на «безвредность».

Пискарев предложил ужесточить наказание за пропаганду наркотиков СМИ-иноагентами

Издание «Медуза» опубликовало материал «Выкурил косяк — уже не бросишь. Если привязать человека к кровати, он не перестанет колоться героином. На самом деле нет». Статью издание не удалило, но ограничило доступ к статье, прикрепив пояснение.

Пискарев предложил ужесточить наказание за пропаганду наркотиков СМИ-иноагентами

Авторы статьи утверждают, что наркотики несут меньший вред для организма, чем алкоголь или никотин, а употребление легких наркотиков якобы не всегда ведет к употреблению более тяжелых. Кроме этой статьи, у издания есть и другие материалы, пропагандирующие наркотики. В арсенале издания есть материалы о том, как лечить наркозависимость запрещенными в РФ препаратами и о местах  в Европе, где можно за низкую цену приобрести запрещенные вещества.

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Автор: Алина Бранцевич
#наркотики #пропаганда #сми-иноагенты #пискарев #либеральные сми

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