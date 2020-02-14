Жириновский: Любви нет, а праздник есть

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в День всех влюбленных заявил, что праздник существует, но на самом деле любви нет. Об этом зашла речь на встрече политика с молодежью. По словам Жириновского, все песни сочиняют о любви именно потому, что ее не существует.

«Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть», — сказал лидер ЛДПР.

По мнению политика, медовый месяц называется так потому, что все идет хорошо лишь во время первого месяца. В качестве причин первого конфликта в семьях Жириновский назвал деньги. Политик считает, что первая трещина в отношениях возникает после определения расходов на свадебное путешествие.

Также Жириновский призвал не спешить с разводами в семьях, где есть ревность и побои. Политик советует таким парам сначала пожить отдельно, тогда, по мнению лидера ЛДПР, «все наладится».