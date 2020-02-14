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16:35   14 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск

Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск

Минск прорабатывает с Варшавой варианты поставки американской и саудовской нефти через порт в Гданьске, а далее трубопроводным транспортом в республику. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент в пятницу, 14 февраля, посетил Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. По его словам, республика прорабатывает с польскими партнерами вопрос поставок нефти.

«Купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки», — объяснил Александр Лукашенко.

Минск рассматривается вариант поставок нефти из Евросоюза реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба». По его словам, для поставок также задействуют балтийские порты, а здесь посодействуют США.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #польша #нефть #белоруссия

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