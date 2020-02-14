Путин подписал указы о помиловании трех осужденных россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указы о помиловании трех граждан – Марину Чернышеву, Раису Плетневу и Павла Петрашева, освободив их от дальнейшего отбывания наказания в местах лишения свободы.

Подписанные главой государства документа опубликованы на сайте правовой информации.

«Помиловать Петрашова Павла Николаевича, 1990 года рождения, осужденного 16 августа 2018 года Татарским городским судом Омской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в одном из трех указов.

Там же сообщается, что молодой человек, был осужден, как участник ДТП, в котором погиб водитель другого автомобиля.

Еще двумя указами президент помиловал осужденную за убийство Раису Плетневу и осужденную за причинение тяжкого вреда здоровью Марину Чернышеву. В документах отмечается, что глава государства помиловал данных граждан, руководствуясь принципами гуманности.

Указы вступят в силу спустя десять дней после того, как они были опубликованы.