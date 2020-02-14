Федоров заявил, что либералам невыгодно поддерживать похищенных боевиками россиян

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии

Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии

 Семья пенсионеров стала 200-тысячным пассажиром «Доброго автобуса» в День влюблённых

Семья пенсионеров стала 200-тысячным пассажиром «Доброго автобуса» в День влюблённых
Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

 Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск

Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск
Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

 Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи

Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи
Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии

Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии

 Семья пенсионеров стала 200-тысячным пассажиром «Доброго автобуса» в День влюблённых

Семья пенсионеров стала 200-тысячным пассажиром «Доброго автобуса» в День влюблённых
Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

 Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск

Белоруссия и Польша обсуждают поставки американской нефти через порт Гданьск
Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

Китай отметил необходимость усовершенствовать системы медицинского страхования

 Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи

Греческие СМИ отметили, что Путин не следует за теми, кто уничтожает институт семьи
16:48   14 Февраля 2020
Россия

Федоров заявил, что либералам невыгодно поддерживать похищенных боевиками россиян

Федоров заявил, что либералам невыгодно поддерживать похищенных боевиками россиян

Либеральные СМИ игнорируют проблему незаконного задержания социологов Шугалея и Суэйфана в Ливии, потому что эти россияне не работают на США. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров в беседе с Федеральным агентством новостей в пятницу, 14 февраля. 

Федоров назвал либеральные СМИ настоящей пятой колонной, то есть людьми, которые ориентированы на иностранные государства и однополярный мир. Они делят людей не по принципу журналист/не журналист, который попал/не попал в трудную ситуацию, а по принципу cвой/чужой, считает депутат. 

«Если ты свой для Америки, то тебе будет всяческое внимание, но если ты чужой для Вашингтона, а тем более противник, то тебя как минимум не будут замечать. Если, с точки зрения США, ты к ним не относишься, то ты им и не нужен, соответственно, эту линию они отслеживают. И это касается всего — и пикеты такие не замечают», — отметил парламентарий.

ээ

По мнению Федорова, настоящая цель либеральных изданий заключается в том, чтобы «раскачать лодку в России». Так, депутат привел в пример конституционную реформу, против которой прошло от силы два-три пикета. Именно их и осветили либеральные СМИ, а тот факт, что каждый день проходит по 200-300 пикетов в день в поддержку инициативу, они предпочитают скрывать, потому что это противоречить пропаганде Запада. 

13 февраля начался бессрочный пикет у посольства Ливии в Москву в поддержку незаконно задержанных социологов в Ливии. В нем участвовали глава ФЗНЦ Александр Малькевич, социолог Александр Прокофьев, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов и редактор МИА «Россия Сегодня» арабского выпуска Аль-Мас Шамиль Фатех Али.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #федоров #либеральные сми

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...