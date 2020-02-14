Федоров заявил, что либералам невыгодно поддерживать похищенных боевиками россиян

Либеральные СМИ игнорируют проблему незаконного задержания социологов Шугалея и Суэйфана в Ливии, потому что эти россияне не работают на США. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров в беседе с Федеральным агентством новостей в пятницу, 14 февраля.

Федоров назвал либеральные СМИ настоящей пятой колонной, то есть людьми, которые ориентированы на иностранные государства и однополярный мир. Они делят людей не по принципу журналист/не журналист, который попал/не попал в трудную ситуацию, а по принципу cвой/чужой, считает депутат.

«Если ты свой для Америки, то тебе будет всяческое внимание, но если ты чужой для Вашингтона, а тем более противник, то тебя как минимум не будут замечать. Если, с точки зрения США, ты к ним не относишься, то ты им и не нужен, соответственно, эту линию они отслеживают. И это касается всего — и пикеты такие не замечают», — отметил парламентарий.

По мнению Федорова, настоящая цель либеральных изданий заключается в том, чтобы «раскачать лодку в России». Так, депутат привел в пример конституционную реформу, против которой прошло от силы два-три пикета. Именно их и осветили либеральные СМИ, а тот факт, что каждый день проходит по 200-300 пикетов в день в поддержку инициативу, они предпочитают скрывать, потому что это противоречить пропаганде Запада.

13 февраля начался бессрочный пикет у посольства Ливии в Москву в поддержку незаконно задержанных социологов в Ливии. В нем участвовали глава ФЗНЦ Александр Малькевич, социолог Александр Прокофьев, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов и редактор МИА «Россия Сегодня» арабского выпуска Аль-Мас Шамиль Фатех Али.