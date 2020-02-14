Зеленский и Путин обсудили «нормандский формат» по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки"», — говорится в сообщении.

«Нормандский формат» переговоров появился в июне 2014. На встрече лидеры России, Украины, Франции и Германии обсуждают вопросы урегулирования ситуации на Украине. 9 декабря 2019 года в Париже прошел очередной саммит в «нормандском формате», по итогам которого были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе и разведении сил в трех новых пунктах на линии соприкосновения.