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16:11   14 Февраля 2020
Россия

Минобороны РФ и ТАНКТ заключили контракт на поставку самолетов-амфибий Бе-200ЧС

Минобороны РФ и ТАНКТ заключили контракт на поставку самолетов-амфибий Бе-200ЧС

Минобороны РФ и Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНКТ) заключили контракт на поставку самолетов-амфибий Бе-200ЧС. Об этом сообщает «Объединенная авиастроительная корпорация».

Сейчас самолеты проходят испытания, после которых их передадут заказчику, отметили в корпорации. Сколько всего самолетов ТАНКТ поставит для министерства обороны, пока не сообщается. В сообщении указано, что сегодня на заводском аэродроме в Таганроге проводили испытания серийного поисково-спасательного с функцией пожаротушения самолета-амфибии Бе-200ЧС. 

«После того, как состоятся все приемо-сдаточные испытания, самолеты передадут для эксплуатации в составе морской авиации Военно-морского флота РФ», — отмечается в сообщении корпорации.

В 2013 году министерство обороны и ТАНКТ заключили контракт на поставку двух Бе-200ЧС и четырех модифицированных Бе-200ПС, но в 2017 году контракт расторгли, так как он не был выполнен поставщиком. Также в 2017 году Минобороны выиграло суд у ТАНКТ, получив выплаченный ранее аванс обратно. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #минобороны рф #бе-200чс

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