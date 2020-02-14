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15:58   14 Февраля 2020
Россия

Жириновский предложил ввести уроки полового воспитания с восьмого класса

Жириновский предложил ввести уроки полового воспитания с восьмого класса

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести  уроки полового воспитания с восьмого класса. Об этом он заявил на лекции, которую провел в честь Дня всех влюбленных.

По словам Жириновского, именно в восьмом классе у детей наступает переходный возраст и они начинают хулиганить, поэтому именно в этом возрасте необходимо начинать с детьми работу в этом направлении.

«В школах нет никакого полового воспитания. В Европе оно есть с третьего-пятого классов, с восьмого, девятого, десятого – обязательно. У нас – нет. Мы другие. Улица научит. Как это? Вас же не просят на уроках развращать или что-то такое говорить: вы объясните, растолкуйте», – пояснил политик.

Глава ЛДПР подчеркнул, что если пугает слово «половое», его можно заменить на «семейное». Жириновский признался, что однажды намеревался записать видео по этой теме, обратился с просьбой разослать видеоролик по школам к действующему на тот момент министру образования, но министерство не поддержало инициативу.

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Автор: Олег Королев
#дети #жириновский #школы #половое воспитание

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