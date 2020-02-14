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15:47   14 Февраля 2020
Россия

Краснодарские инкассаторы задержаны за кражи денег из банкоматов

Краснодарские инкассаторы задержаны за кражи денег из банкоматов

Краснодарские инкассаторы воровали деньги из банкоматов в городах Геленджике и Новороссийске, сообщает пресс-служба региональной полиции. 

По данным ведомства, в полицию обратился руководитель филиала одного из банков и сообщил, что из банкоматов исчезло в общей сложности порядка 160 тысяч рублей. 

«Для раскрытия преступления следователи изучили большой объем записей камер видеонаблюдения в помещениях банка, местах работы банкоматов и пришли к выводу, что денежные средства пропадали именно во время инкассации», — отметили в полиции.

Правоохранители задержали двух сотрудников инкассационной службы, сейчас им предъявлено обвинение в краже, суд отпустил их под подписку о невыезде. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #красноярский край #инкассаторы

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