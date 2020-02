МИД Грузии проведет совещание Совета Европы на высоком уровне

Совещание комитета министров Совета Европы пройдет в Тбилиси 14–15 мая. Об этом сообщил грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани. По его словам, национальное внешнеполитическое ведомство проведет собрание Совета Европы на высоком уровне.

Ранее МИД Грузии опроверг информацию о том, что грузинские власти обратятся к руководству Совета Европы с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание комитета министров. Давид Залкалиани отметил, что позиция Тбилиси известна.

Грузия, как страна-председатель, действует согласно правилам и процедурам Совета Европы, чтобы обеспечить проведение мероприятия на соответствующем уровне.

Arrived in #Munich. Georgian delegation led by Prime Minister Gakharia is attending #MSC2020 Will hold bilateral meetings with my colleagues and participate in various discussions to promote Georgia’s role in ensuring global and regional security ???????? pic.twitter.com/7FUuW6gPMJ