Хуснуллин призвал переходить на международное ценообразование в строительстве

Строительной отрасли в РФ пора постепенно переходить на международные стандарты ценообразования, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Моё личное мнение — надо переходить на международные стандарты ценообразования», — заявил вице-премьер на селекторном собрании правительства.

Хуснуллин отметил, что в регионах очень большой разброс по ценам на строительство жилья. По его словам, нужно определить правильную цену уже в начале строительства.

«А что такое неправильное ценообразование? Это неправильное определение цены контракта на старте. Соответственно, провели конкурс, а цена была неправильно определена, и объект не будет построен. Нельзя этим рисковать. Цена должна быть объективной», — заявил он.

Ранее Хиснуллин заявил, что ставки по ипотеке можно снизить за счет изменения порядка обязательного страхования жилья.