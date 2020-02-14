Путин исключил Скворцову и Чуйченко из оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы

Президент РФ Владимир Путин исключил бывшего министра здравоохранения Веронику Скворцову и экс-вице-премьера Константина Чуйченко из оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Известно, что президент обновил состав организационного комитета в пятницу, 14 февраля. В состав комитета теперь включены глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко, глава Минкульта Ольга Любимова, а также руководитель Минздрава Михаил Мурашко.

При этом отмечается, что экс-глава министерства культуры Владимир Мединский остался в составе организационного комитета, так как сейчас занимает пост помощника главы государства.