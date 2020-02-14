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15:23   14 Февраля 2020
Россия

Си Цзиньпин поручил издать закон о биологической безопасности

Си Цзиньпин поручил издать закон о биологической безопасности

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее издать закон о биологической безопасности. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает агентство China News.

Политик исходил из охраны здоровья, обеспечения госбезопасности, а также защиты страны и ее долгосрочной стабильности. Он призвал тщательно планировать профилактику и контроль за рисками для биологической безопасности государства.

«Необходимо как можно скорее издать закон о биологической безопасности, ускорить построение государственной юридической системы биологической безопасности», — передает агентство. 

Ранее Си Цзиньпин призвал не допускать в условиях распространения коронавируса массовых увольнений. 

Китай в декабре 2019 года столкнулся со вспышкой неизвестной пневмонии, возбудителем которой оказался коронавирус 2019-nCov. По последним данным, число зараженных превысило 64 тысячи человек, от пневмонии скончались 1383 человека, а выздоровели — 6919. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #кнр #общество #весь мир #коронавирус

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