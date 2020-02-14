Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе и коронавирус

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент и члены Совбеза обсудили напряженную обстановку в сирийской провинции Идлиб, которая вызвана активностью террористов, находящихся в регионе.

«Говорили также и о коронавирусе в контексте потенциального влияния ситуации на тренды в мировой экономике», — заявил официальный представитель Кремля.

Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй за минувшие сутки неожиданно взлетело в 1,5 раза: с 33 тысяч до 48 тысяч человек. Власти пояснили, что изменили метод диагностики и подтвердили заболевание у тех, кто еще накануне был под вопросом. Число жертв выросло сразу на 242 — до 1 310.