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16:09   14 Февраля 2020
Россия

Онищенко рассказал, почему сам не носит медицинскую маску

Онищенко рассказал, почему сам не носит медицинскую маску

Первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сообщил журналистам, что не видит необходимости носить маску, поэтому сам ее носит.

При этом Онищенко добавил, что есть категории работающих граждан, которым медицинские маски нужно носить обязательно – это работники торговли и общественного транспорта, особенно метро.

Говоря же о себе, Онищенко пошутил, что не видит в зале, где проходила пресс-конференция, ни одного коронавируса.

«Зачем же мне ее носить в кармане? Она же будет грязная… У меня нет повода надевать. Я вот так смотрю – ни одного коронавируса не вижу среди вас», — шутливо ответил парламентарий на вопрос, почему он без медицинской маски.

В то же время, Онищенко добавил, что в 38 субъектах РФ в настоящее время превышен эпидемический порог, поэтому нужно носить маски, а также иметь в виду еще некоторые другие правила.

«Если почувствовали температуру, а в городе или субъекте объявлено превышение – не идти в поликлинику, а вызвать на себя, чтобы не разносить. Потому что пока вы будете ехать, вы два десятка людей заразите. Второе – использовать дезинфицирующие средства», — порекомендовал он.

Онищенко рассказал, почему сам не носит медицинскую маску

Напомним, в Китае с конца прошлого года не утихает вспышка нового типа коронавируса2019-nCoV. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) число зараженных новым коронавирусом в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, из которых 1380 человек скончались. ЗА пределами Китая зафиксировано 505 случаев заражения.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #онищенко #общество #маски #меры предосторожности #коронавирус

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