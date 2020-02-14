Додон призвал сократить на треть число депутатов парламента Молдавии

Молдавский лидер Игорь Додон пообещал предложить поправки в Конституцию. По его словам, нужно сократить число депутатов парламента минимум на треть. Сейчас в парламенте 101 депутат.

«Я считаю, что число депутатов нужно сократить минимум на треть, а это можно сделать с помощью изменения Конституции», — сказал президент.

Число депутатов утвердили в Конституции Молдавии в 1990-х годах, продолжил Додон. За 28 лет население страны сократилось на треть, поэтому и депутатов должно стать меньше. Для внесения поправок в Конституцию нужны голоса 67 депутатов. Однако такого количества сторонников идеи сокращения числа депутатов в парламенте не наберется, уверен президент.