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14:55   14 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Глава МВД Латвии призвал детей учить русский язык

Глава МВД Латвии призвал детей учить русский язык

Дети, живущие в Латвии, обязаны владеть минимум тремя языками — латышским, русским и английским. Об этом заявил глава МВД республики Сандис Гиргенс в пятницу, 14 февраля. 

По словам министра, речь идет о будущем страны. Никто не спорит, что государственный язык в Латвии — латышский, отметил он. Однако дети, которые ходят в садик и учатся в школах, должны знать еще русский и английский языки. Не только говорить, но и писать. 

«Наша локация такая, что они должны быть готовы к будущему. А мы иногда ни один язык не знаем, даже латышский. Программы должны быть такими, чтобы все языки знали очень хорошо», — заявил он.

Образование на русском языке в Латвии исчезло практически полностью. Даже частным школам и вузам запретили учить на русском, несмотря на то, что он является родным для 40-ка процентов населения. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #латвия #рига #общество #русский язык

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