Клинцевич посоветовал Казахстану брать пример с РФ в пресечении массовых беспорядков

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич посоветовал Казахстану брать пример с России в пресечении массовых беспорядков. Сенатор уверен, что Россия является одной из немногих стран, где власти умело пользуются законом в целях стабилизации обстановки.

Ранее президент Казахстана заявил, что власти должны жестко пресекать любые попытки распространения дезинформации. По словам российского сенатора Клинцевича, руководству республики надо брать пример с Москвы.

«Россия не перегибает ни в одну, ни в другую сторону, умеет пользоваться действующим законодательством и стабилизировать обстановку», — цитирует Клинцевича «НьюИнформ».

Сенатор говорит, что в Казахстане конфликт возник на пустом месте, в результате чего погибли 10 человек. Именно поэтому стоит менять законодательство и не бояться действовать в его рамках, пресекая действия тех, кто провоцирует беспорядки.

Напомним, в ночь на субботу, 8 февраля, в селе Масанчи Кордайского района республики Казахстан произошла массовая драка. Два автомобилиста не поделили дорогу, затем на разборки подтянулись их сторонники, а провокаторы пытались перевести конфликт в межнациональную плоскость. В результате погибли десять человек, 47 человек задержаны. Среди пострадавших есть сотрудники полиции, двое из которых получили огнестрельные ранения. В ходе поджогов сгорели 23 автомобиля, 15 объектов торговли, а также 30 жилых домов.