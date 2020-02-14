Лукашенко заявил, что Путин не хочет задержаться у власти за счет присоединения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что президент России Владимир Путин не хочет задержаться у власти за счет присоединения Белоруссии.

«Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может. Но я пошутил (в каждой шутке есть доля шутки): единое государство возможно, если Россия вступит в состав Беларуси, если белорусский Президент станет Президентом этого объединенного государства. Не обязательно Лукашенко. Может, ваш руководитель. Почему мы можем туда вступить, а они нет? И если бы россиянам мы эту альтернативу предложили, они бы могли и не отказаться», – сказал белорусский президент журналистам.