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15:23   14 Февраля 2020
Россия

Лукашенко заявил, что Путин не хочет задержаться у власти за счет присоединения Белоруссии

Лукашенко заявил, что Путин не хочет задержаться у власти за счет присоединения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что президент России Владимир Путин не хочет задержаться у власти за счет присоединения Белоруссии.

«Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может. Но я пошутил (в каждой шутке есть доля шутки): единое государство возможно, если Россия вступит в состав Беларуси, если белорусский Президент станет Президентом этого объединенного государства. Не обязательно Лукашенко. Может, ваш руководитель. Почему мы можем туда вступить, а они нет? И если бы россиянам мы эту альтернативу предложили, они бы могли и не отказаться», – сказал белорусский президент журналистам.

В 1997 году стороны подписали Договор о Союзе Белоруссии и России. Документ был направлен на укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества во всех сферах, повышение уровня жизни народов, устойчивое социально-экономическое развитие стран на основе объединения их материального и интеллектуального потенциалов, обеспечение безопасности и поддержание высокой обороноспособности. 8 декабря Россия и Белоруссия отметили 20-ю годовщину со дня подписания соглашения о Союзном государстве.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #лукашенко #союзное государство

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