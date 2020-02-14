Политолог Аркатов призвал власти РФ отвечать на провокации западных соцсетей

Западные соцсети упорно игнорируют российские законы. Об этом в комментарии iReactor заявил политолог Иван Аркатов. По его словам, иностранным социальным сетям важнее сохранить контроль над персональными данными пользователей, чем исполнить требования законодательства страны, в которой они функционируют.

«Почему нарушают? У них база в США и для них основные законы США», — добавил политолог.

Facebook и Twitter выгодно действовать не в рамках российского законодательства по размещению персональных данных на территории РФ, продолжил Иван Аркатов. По его мнению, соцсети совместно с американскими спецслужбами контролируют персональные данные пользователей.

«При нахождении баз данных в РФ у сервисов будут с этим проблемы», — считает политолог.

Российским властям следует решительно отвечать на подобные провокации западных ресурсов, подчеркнул Аркатов. Логичный выход — проведение информационной работы с россиянами об опасности, которую таят зарубежные соцсети.