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14:40   14 Февраля 2020
Россия

Политолог Аркатов призвал власти РФ отвечать на провокации западных соцсетей

Политолог Аркатов призвал власти РФ отвечать на провокации западных соцсетей

Западные соцсети упорно игнорируют российские законы. Об этом в комментарии iReactor заявил политолог Иван Аркатов. По его словам, иностранным социальным сетям важнее сохранить контроль над персональными данными пользователей, чем исполнить требования законодательства страны, в которой они функционируют.

«Почему нарушают? У них база в США и для них основные законы США»,  — добавил политолог.

Facebook и Twitter выгодно действовать не в рамках российского законодательства по размещению персональных данных на территории РФ, продолжил Иван Аркатов. По его мнению, соцсети совместно с американскими спецслужбами контролируют персональные данные пользователей.

«При нахождении баз данных в РФ у сервисов будут с этим проблемы», — считает политолог.

Российским властям следует решительно отвечать на подобные провокации западных ресурсов, подчеркнул Аркатов. Логичный выход — проведение информационной работы с россиянами об опасности, которую таят зарубежные соцсети.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #twitter #общество #facebook

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