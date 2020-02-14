Прожившая всю жизнь в московской больнице девочка чувствует себя отлично

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что девочка, брошенная родителями на пять лет в московскую клинику, чувствует себя очень хорошо. Ее слова передает РИА Новости в пятницу, 14 февраля.

По словам Потяевой, девочка содержится в прекрасных условиях, у нее много игрушек. Она также назвала ребенка очень развитым и общительным, отметив его отличное самочувствие.

«Замечательная девочка. Все хорошо. Она очень талантливая, прекрасно рисует», — сообщила Потяева.

В декабре 2019 года органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки, которая пять лет жила в центре «Мать и дитя». Девочка была выписана в марте прошлого года. В клинике заявили, что здоровье ребенка удовлетворительное, она не нуждается в стационарное помощи. Однако ребенок до сих пор там живет. По словам матери, она не забирала дочь домой, потому что опасалась за ее здоровье. Женщина оплачивала ей отдельную палату и услуги нянь.