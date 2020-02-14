Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе и коронавирус

Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе и коронавирус

 Политолог Шаповалов не исключил, что Волков стал марионеткой в руках мировой наркомафии

Политолог Шаповалов не исключил, что Волков стал марионеткой в руках мировой наркомафии
Глава МВД Латвии призвал детей учить русский язык

Глава МВД Латвии призвал детей учить русский язык

 Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала
Додон призвал сократить на треть число депутатов парламента Молдавии

Додон призвал сократить на треть число депутатов парламента Молдавии

 Немецкие журналисты выяснили источник слухов о ЧВК «Вагнера» в Ливии

Немецкие журналисты выяснили источник слухов о ЧВК «Вагнера» в Ливии
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе и коронавирус

Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе и коронавирус

 Политолог Шаповалов не исключил, что Волков стал марионеткой в руках мировой наркомафии

Политолог Шаповалов не исключил, что Волков стал марионеткой в руках мировой наркомафии
Глава МВД Латвии призвал детей учить русский язык

Глава МВД Латвии призвал детей учить русский язык

 Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала
Додон призвал сократить на треть число депутатов парламента Молдавии

Додон призвал сократить на треть число депутатов парламента Молдавии

 Немецкие журналисты выяснили источник слухов о ЧВК «Вагнера» в Ливии

Немецкие журналисты выяснили источник слухов о ЧВК «Вагнера» в Ливии
14:25   14 Февраля 2020
Россия

Прожившая всю жизнь в московской больнице девочка чувствует себя отлично

Прожившая всю жизнь в московской больнице девочка чувствует себя отлично

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что девочка, брошенная родителями на пять лет в московскую клинику, чувствует себя очень хорошо. Ее слова передает РИА Новости в пятницу, 14 февраля. 

По словам Потяевой, девочка содержится в прекрасных условиях, у нее много игрушек. Она также назвала ребенка очень развитым и общительным, отметив его отличное самочувствие. 

«Замечательная девочка. Все хорошо. Она очень талантливая, прекрасно рисует», — сообщила Потяева.

В декабре 2019 года органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки, которая пять лет жила в центре «Мать и дитя». Девочка была выписана в марте прошлого года. В клинике заявили, что здоровье ребенка удовлетворительное, она не нуждается в стационарное помощи. Однако ребенок до сих пор там живет. По словам матери, она не забирала дочь домой, потому что опасалась за ее здоровье. Женщина оплачивала ей отдельную палату и услуги нянь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...