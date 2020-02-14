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14:14   14 Февраля 2020
Россия

Сидненко уверен, что Россия столкнулась с целенаправленной инфовойной при поддержке Запада

Сидненко уверен, что Россия столкнулась с целенаправленной инфовойной при поддержке Запада

Политолог, член Экспертно–консультативного совета при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Геннадий Сидненко уверен, что Россия столкнулась с целенаправленной инфовойной при поддержке Запада. Эксперт отмечает, что информационную войну ведут террористические организации при поддержке ряда государств. 

«Война нацелена на изменение политической системы российского общества путем оказания негативного воздействия на морально–психологическое состояние населения страны», — цитирует Сидненко Федеральное агентство новостей (ФАН).

Эксперт уверен, что эта информационная война особенно выгодна Соединенным Штатам, у которых есть все механизмы распространения разных фейков. Сидненко считает, что информационно–психологические кампании террористического и экстремистского характера направлены на формирование предпосылок радикализации российского общества и нагнетание социальной напряженности в целях подрыва политической и социальной стабильности в стране.

Эксперт рассказывает, что именно для этого Запад вербует журналистов, чтобы они сотрудничали с террористами. 

Сидненко уверен, что Россия столкнулась с целенаправленной инфовойной при поддержке Запада

«Посредством СМИ такие активисты могут оправдывать терроризм, распространять нужные тезисы и идеи, подменять понятия, обелять преступников. Это подталкивает к необходимости проведения тщательного анализа работы представителей прессы», — говорит политолог.

Геннадий Сидненко уверен, что для привлечения таких СМИ к ответственности нужно менять законодательство. Сегодняшние реалии таковы, что информационное противодействие терроризму в нормативных правовых актах Российской Федерации не выделено в качестве самостоятельного вида деятельности федеральных органов исполнительной власти, говорит политолог.

Нужно ввести нормы, регулирующие ответственность СМИ за умышленную дезинформацию при освещении военных конфликтов. При выявлении признаков ведения деструктивной деятельности, угрожающей национальной безопасности и основам конституционного строя, такие СМИ должны ликвидироваться.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #информационная война #сми

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