Онищенко назвал массовую панику главной опасностью коронавируса

Вспышка коронавируса негативно сказалась не только на Китае, но и на других странах мира. Однако депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что либеральные СМИ перегнули с новостями о новом типе пневмонии и начали гибридную инфовойну.

«Я с пониманием отношусь к тому, что пресса сегодня живет за счет рейтингов и просмотров, это можно понять. Но я однозначно говорю о гибридной информационной атаке, которая была смоделирована и очень грамотно проведена», – заметил депутат в беседе с ФАН.

На фоне вспыхнувшего коронавируса, либеральные СМИ не упустили шанса беспощадно напугать россиян искаженными новостями и начали настоящцю гибридную войну против своих граждан. «Фонтанка» публикует новости про «чумные боксы», обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина сравнила депортацию инфицированных коронавирусом иностранцев с обрушением кровли на СКК «Петербургский». «Медуза», пишет про «стихийные митинги» в Челябинске из-за размещенных на карантин китайцев. А «МБХ-Медиа» и вовсе советует россиянам оставаться в Китае, чтобы не лежать в отечественных карантинных центрах. По мнению Онищенко, именно массовая истерия, которую нагнетают либеральные СМИ, может стать самым страшным последствием коронавируса.

«Но самое главное — это страх у людей, тревога. Поэтому идет мощнейшая гибридная, информационная атака, и я пока не вижу, чтобы темпы ее снижались. Сегодня нужно доводить информацию до населения, показывать цифры. При этом спокойно объяснять людям, что и как нужно делать в такой ситуации. Это успокаивает общество, делает людей более ответственными по отношению к своему здоровью», — уверен депутат.

По мнению депутата, главное, что нужно делать в такой ситуации – это информировать людей о способах передачи вируса. Онищенко посоветовал не посещать массовые мероприятия, соблюдать гигиену и пользоваться медицинскими масками.

По данным на 14 февраля 64 434 случая заражения коронавирусом зафиксировано по всему миру, 1383 человека скончались.