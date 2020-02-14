Политолог Шаповалов не исключил, что Волков стал марионеткой в руках мировой наркомафии

Директор ФБК «Фонда борьбы с коррупцией» Леонид Волков вновь заявил о цензуре в российском медиапространстве. Причиной стала обеспокоенность депутатов Госдумы возможной пропагандой наркотиков иностранными СМИ и неправительственными организациями.

«Мы видим огромную массовую атаку на сознание (граждан России. — прим. ред.), с тем чтобы в России были легализованы наркотики, чтобы можно было их покупать, потреблять безнаказанно, чтобы у нас как можно больше было наркозависимых», — заявил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Выводы комиссии подтверждены четырьмя томами документов, согласно которым в России действует около 10 нежелательных НПО. Они пытаются убедить молодежь в необходимости легализации наркотиков, что, по мнению комиссии, недопустимо.

Пока что иноагента, работающего в российском информационном поле из-за рубежа, осудить невозможно. Именно поэтому в Госдуме хотят ввести уголовную ответственность за пропаганду запрещенных веществ в сети.

««Национальный фонд в поддержку демократии», «Международный республиканский институт», «Национальный демократический институт», «Атлантический совет», фонд «Открытое общество» — из США, «Открытая Россия» — Англия, «Человек в беде» — Чехия. И три крупнейших медиахолдинга — «Медуза» из Латвии, Би-би-си из Англии и «Радио свобода» из Америки», — перечислил подозреваемых Пискарев.

МВД уже проверяет перечисленные организации и СМИ, не пропагандируют ли они наркотики. Именно за них и «вступился» господин Волков. По его мнению, просто заблокировать ресурсы власти не решаются, потому как опасаются критики: прямая цензура, вот и придумали способ убрать их из российского интернета по закону.

Ну понятно. Просто взять и заблокировать Медузу и Би-Би-Си кишка тонка, и вообще «у нас же свободная страна, цензура запрещена». Поэтому будет тема «кто их защищает, то наркоман». Топорно как.https://t.co/Tx0lFoNXqv — Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 13, 2020

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Леонид Шаповалов видел пост Волкова. А потому не исключил, что таким образом директор ФБК раскрывает свою связь с теневым наркорынком.

«Эта проблема касается не только России, а всего мира. Очень активно действует наркотическое лобби, так можно его назвать. И в результате, поскольку это колоссальный рынок в теневой сфере, в целом ряде стран вводятся послабления на сбыт легких наркотиков. Мы заем, что эта ситуация существует и в ряде западных стран. Фактически речь идет о лоббировании соответствующих изменений законодательства», — говорит Шаповалов.

Например, разрешено употребление наркотиков в некоторых штатах США, в Бельгии, а также в Аргентине легкие наркотические вещества еще с 2009 года перестали быть поводом для уголовного преследования.

Важно, что подобное лобби приводит к тому, что молодежь начинает видеть в употреблении наркотиков – норму. Поскольку эта страта очень восприимчива к пропаганде в информационном пространстве, думает Шаповалов.

«В этой связи действия некоторых средств массовой информации, социальных сетей, блогеров, политиков, общественных деятелей необходимо рассматривать в контексте действий мирового нарколобби. Стремление продвинуть наркотики как норму жизни под тем или иным «соусом». Это [твит Волкова] является частью этой кампании. Конечно, он марионетка в руках нарколобби», — заключил политолог.

При этом, как говорит Шаповалов, у Волкова в этой сфере могут быть два интереса. Один из них – коммерческий. Но может быть и интерес – политический, поскольку наркомафия тесно взаимодействует с Соединенными штатами, в частности с Демократической партией, от которых ФБК может получать деньги.