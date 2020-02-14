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14:01   14 Февраля 2020
Россия

Боксера Кушиташвили потребовали пожизненно дисквалифицировать

Боксера Кушиташвили потребовали пожизненно дисквалифицировать

«Трезвая Россия» потребовала пожизненно дисквалифицировать чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, в анализах которого нашли кокаин и каннабиноиды. Об этом сообщает в пятницу телеканал «360»

По данным телеканала, организация написала открытое письмо в Федерацию бокса России с требованием немедленно исключить из олимпийской сборной боксера, напавшего на сотрудников Росгвардии, и в крови которого нашли тяжелые наркотики. 

«Буквально пару дней назад нам официально дал информацию вице-президент Федерации, что спортсмен из сборной не исключен, вопреки тем заявлениям, которые они сделали неделю назад, якобы он исключен из сборной. Сегодня, когда мы видим, что наркотики ему никто не подбрасывал, что они у него в крови, это очень позорное явление для российского бокса», — заявил глава «Трезвой России» Султан Хамзаев.

Руководитель организации подчеркнул, что главная задача гражданского общества  — не допустить такой ситуации вновь. Спортсмены должны подавать хороший пример детям, для которых они — пример для подражания. Он вновь потребовал исключить из олимпийской сборной спортсмена, применить самые жесткие санкции против него и пожизненно дисквалифицировать из бокса.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #бокс #общество #трезвая россия

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