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13:57   14 Февраля 2020
Россия

Карантин в школах Якутска продлили до 23 февраля

Карантин в школах Якутска продлили до 23 февраля

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил эпидпорог на 56,7 процента. Об этом заявил представитель департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации Якутска. По его словам, карантин в школа продлили до 23 февраля.

Ранее муниципальные власти в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения ОРВИ и гриппа решили с 6 по 16 февраля приостановить занятия в школах. Ограничение распространили также на работу кружков, секций, дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий.

В пятницу, 14 февраля, в мэрии провели очередное совещание санитарно-противоэпидемической комиссии и решили продлить карантин в школах. 

«В срок с 17 февраля по 23 февраля включительно», — резюмировали в администрации Якутска.

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Автор: Анатолий Кубарев
#карантин #школы #якутск #орви

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