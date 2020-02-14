Карантин в школах Якутска продлили до 23 февраля

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил эпидпорог на 56,7 процента. Об этом заявил представитель департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации Якутска. По его словам, карантин в школа продлили до 23 февраля.

Ранее муниципальные власти в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения ОРВИ и гриппа решили с 6 по 16 февраля приостановить занятия в школах. Ограничение распространили также на работу кружков, секций, дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий.

В пятницу, 14 февраля, в мэрии провели очередное совещание санитарно-противоэпидемической комиссии и решили продлить карантин в школах.