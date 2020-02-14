Экс-замглавы Новокузнецка арестован на два месяца за мошенничество на 12 миллионов рублей

Экс-замглавы Новокузнецка Андрей Федорчук арестован на два месяца за мошенничество на 12 миллионов рублей. Вместе с ним в СИЗО попал его родственник.

По версии следствия, Федорчук при проведении электронного аукциона на оказание услуг местной администрации обеспечил победу фирме, которой руководит его родственник. В результате стороны заключили контракт на 12 миллионов рублей. Строительная фирма взяла на себя обязательства по выполнению строительства, но их не выполнила.

Федорчуку и его родственнику предъявили обвинение в мошенничестве, суд постановил заключить обоих под стражу до 12 апреля.