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13:39   14 Февраля 2020
Россия

Экс-замглавы Новокузнецка арестован на два месяца за мошенничество на 12 миллионов рублей

Экс-замглавы Новокузнецка арестован на два месяца за мошенничество на 12 миллионов рублей

Экс-замглавы Новокузнецка Андрей Федорчук арестован на два месяца за мошенничество на 12 миллионов рублей. Вместе с ним в СИЗО попал его родственник. 

По версии следствия, Федорчук при проведении электронного аукциона на оказание услуг местной администрации обеспечил победу фирме, которой руководит его родственник. В результате стороны заключили контракт на 12 миллионов рублей. Строительная фирма взяла на себя обязательства по выполнению строительства, но их не выполнила.

Федорчуку и его родственнику предъявили обвинение в мошенничестве, суд постановил заключить обоих под стражу до 12 апреля. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#суд #россия #происшествия #чп #новокузнецк

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