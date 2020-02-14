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13:32   14 Февраля 2020
Россия

МИД РФ: Российские специалисты готовят военных и полицейских в ЦАР

МИД РФ: Российские специалисты готовят военных и полицейских в ЦАР

Сейчас в Центральноафриканской республике работают 235 российских военных специалистов. Об этом в комментарии РИА Новости заявил директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский. По его словам, с ведома Совет Безопасности ООН российских военных специалистов направили в ЦАР для подготовки вооруженных сил и правоохранителей республики.

«Они работают по вахтовому методу, численность колеблется. В настоящее время их число составляет 235 человек», — добавил дипломат.

Андрей Кемарский отметил, что помимо российских миротворцев, которые находятся в ЦАР в составе миссии ООН, в республике работает группа военных специалистов-инструкторов из РФ, которая не имеет отношения к миссии ООН, но подготавливает военнослужащих ВС ЦАР и правоохранителей.

Эту группу направили в ЦАР по линии Министерства обороны РФ в соответствии с просьбой, которую высказало Правительство ЦАР, а также с ведома санкционного комитета СБ ООН, продолжил дипломат.

Впрочем, многие западные СМИ уже не раз пытались связать специалистов из РФ с ЧВК «Вагнера», хотя никаких доказательств этому не предоставляли. Российские специалисты уже подготовили порядка четырех тысяч военных и около 500 сотрудников правоохранительных органов.

«Насколько я знаю, обращений по увеличению числа наших специалистов не было», — резюмировал Андрей Кемарский.

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Автор: Анатолий Кубарев
#полиция #военные #мид рф #цар

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