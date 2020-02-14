МИД РФ: Российские специалисты готовят военных и полицейских в ЦАР

Сейчас в Центральноафриканской республике работают 235 российских военных специалистов. Об этом в комментарии РИА Новости заявил директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский. По его словам, с ведома Совет Безопасности ООН российских военных специалистов направили в ЦАР для подготовки вооруженных сил и правоохранителей республики.

«Они работают по вахтовому методу, численность колеблется. В настоящее время их число составляет 235 человек», — добавил дипломат.

Андрей Кемарский отметил, что помимо российских миротворцев, которые находятся в ЦАР в составе миссии ООН, в республике работает группа военных специалистов-инструкторов из РФ, которая не имеет отношения к миссии ООН, но подготавливает военнослужащих ВС ЦАР и правоохранителей.

Эту группу направили в ЦАР по линии Министерства обороны РФ в соответствии с просьбой, которую высказало Правительство ЦАР, а также с ведома санкционного комитета СБ ООН, продолжил дипломат.

Впрочем, многие западные СМИ уже не раз пытались связать специалистов из РФ с ЧВК «Вагнера», хотя никаких доказательств этому не предоставляли. Российские специалисты уже подготовили порядка четырех тысяч военных и около 500 сотрудников правоохранительных органов.