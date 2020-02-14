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13:33   14 Февраля 2020
Россия

Войтановский предложил запретить ЛГБТ-сообщества на уровне конституции

Войтановский предложил запретить ЛГБТ-сообщества на уровне конституции

Запрет на существование и деятельность ЛГБТ-сообществ должен быть закреплен в Конституции РФ. Такое мнение высказал глава муниципального собрания округа Лиговка-Ямская Вадим Войтановский. Свои идеи депутат направил в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, передает Федеральное агентство новостей.

По мнению депутата, деятельность ЛГБТ-сообществ, а также отдельных ее представителей в публичной сфере, в том числе в органах госвласти и местного самоуправления, должна быть запрещена на уровне конституции. Кроме этого, он предложил запретить пропаганду вовлечения молодежи в подобные «секты». 

«Для нашего государства это неприемлемо. Где-то это исторически считается нормой. Но это не наша культура. Это то, что нам пытается навязать Запад», — считает депутат.

Помимо поправок, касающихся запрета на движения ЛГБТ в России, Войтановский предложил индексировать пенсии и социальные выплаты не реже раза в год. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #лгбт

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