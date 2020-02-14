Помощником Мишустина назначили Татьяну Воробьеву

Помощником премьер-министра России Михаила Мишустина назначена Татьяна Воробьева. Об этом сказано в распоряжении, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 14 февраля.

«Назначить Воробьеву Татьяну Сергеевну помощником председателя правительства РФ Михаила Мишустина на время исполнения Михаилом Мишустиным полномочий председателя правительства РФ», — говорится в тексте распоряжения.

Ранее Мишустин потребовал снижать ставки по ипотеке ниже восьми процентов. Он также отметил, что необходимо упростить порядок рефинансирования ипотеки, выданной ранее под высокий процент.