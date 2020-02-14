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13:09   14 Февраля 2020
Россия

Песков заявил, что не все предложения по поправкам к Конституции войдут в документ

Песков заявил, что не все предложения по поправкам к Конституции войдут в документ

Президент РФ Владимир Путин еще не принял решение, будет ли роль России в победе в Великой отечественной войне отражена в Конституции, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никакой позиции президент не формулировал окончательной. Президент говорил, что многие предложения заслуживают внимания. Однако какие могут быть реализованы в виде поправок в Конституцию, а какие — в другом виде, предстоит решить в процессе работы», – сказал Песков.

Он добавил, что не все предложения войдут в Конституцию, однако самые заслуживающие внимания инициативы будут оформлены «по-иному». По словам Пескова, никаких решений по обязательной индексации зарплат в РФ также еще не приняли.

«Но никаких решений не принималось. Здесь нужна юридическая и финансовая экспертиза», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что поправки к Конституции выставят на голосование одним пакетом, однако Песков не подтвердил эту информацию, добавив, что «работа продолжается».

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Автор: Алина Бранцевич
#песков #конституция

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