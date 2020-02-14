Песков не сомневается в компетентности рабочей комиссии по поправкам в Конституцию

Российский легкоатлет Елена Исинбаева призналась, что впервые прочитала Конституцию после начала работы над поправками. Журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, насколько заявление Исинбаевой подрывает авторитет комиссии, передает Федеральное агентство новостей.

«Большинство россиян вряд ли читали Конституцию», — ответил Песков.

По его словам, главное для россиян, чтобы гарантировали их права. Елена Исинбаева не читала Конституцию, но двукратная олимпийская чемпионка знает все нужды и чаяния спорта РФ. Помимо нее есть и представители культуры, которых вряд ли можно назвать экспертами в правовых делах, но каждый озвучивает предложения.