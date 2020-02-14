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МИД РФ: Российские специалисты готовят военных и полицейских в ЦАР
Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

 Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  

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13:00   14 Февраля 2020
Россия

Песков не сомневается в компетентности рабочей комиссии по поправкам в Конституцию

Песков не сомневается в компетентности рабочей комиссии по поправкам в Конституцию

Российский легкоатлет Елена Исинбаева призналась, что впервые прочитала Конституцию после начала работы над поправками. Журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, насколько заявление Исинбаевой подрывает авторитет комиссии, передает Федеральное агентство новостей.

«Большинство россиян вряд ли читали Конституцию», — ответил Песков.

По его словам, главное для россиян, чтобы гарантировали их права. Елена Исинбаева не читала Конституцию, но двукратная олимпийская чемпионка знает все нужды и чаяния спорта РФ. Помимо нее есть и представители культуры, которых вряд ли можно назвать экспертами в правовых делах, но каждый озвучивает предложения.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #песков #поправки #конституция

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