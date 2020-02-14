ФБК оправдывает радикального анархиста Мифтахова наравне с террористами «Сети»

American Mathematical Society (Американское математическое общество) выступило в поддержку активиста «Народной самообороны», аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве в составе группы (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Об этом в Twitter сообщает директор так называемого «Фонда по борьбе с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в России) Леонид Волков.

«Американское математическое общество глубоко обеспокоено положением Азата Мифтахова, молодого математика из Москвы, Россия», — отмечается на официальном сайте сообщества.

Математики ссылаются на материалы некоторых российских СМИ, утверждают, что Мифтахова якобы пытали и запугивали его родственников.

«Мы настоятельно призываем к тому, чтобы г-ну Мифтахову было предоставлено справедливое и прозрачное судебное разбирательство, и чтобы он получал гуманное обращение во время содержания под стражей. Мы будем продолжать внимательно следить за этим случаем, а также за общей ситуацией в отношении прав человека наших коллег-математиков», — говорится в заявлении.

Мосгорсуд 4 февраля продлил арест Мифтахова до апреля. Аспирант МГУ обвиняется по части 2 статьи 213 УК РФ – «Хулиганство по предварительному сговору в составе группы». По версии следствия он забросил дымовую шашку в офис «Единой России» в январе 2018 года. После обнаружения на Владимирской улице в Балашихе взрывного устройства, аспирант подозревался в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Во время обыска у Мифтахова был обнаружен арсенал, а также следы взрывчатки. Однако следователи не стали вменять изготовление взрывчатки аспиранту.

Либеральное сообщество игнорирует склонность учащегося МГУ к агрессии и одобрению насилия в политическом процессе, настаивая на невиновности Мифтахова.

Международная организация «Мемориал», признанная в России иноагентом, признает Мифтахова политзаключенным и считает, что государство преследует аспиранта из-за членства в анархо-коммунистическом движении «Народная самооборона». По мнению правозащитников, нет ничего страшного, что Мифтахов анархист. Однако есть одно «но». Активисты транслируют довольно радикальные идеи по свержению власти, публикуя инструкции по противодействию правоохранительным органам на незаконных митингах, одобряют насильственное свержение власти и положительно относятся к Евромайдану, а также участию в нем радикалов.

В октябре 2018 года в приемной управления ФСБ по Архангельской области прогремел взрыв, который связывают с деятельностью группировки «Народная самооборона».

«Всего сторонниками «Народной самообороны» с декабря 2017 года по декабрь 2018 года проведено 247 акций экстремистского характера в 40 городах России, в том числе один террористический акт в Архангельске, один факт публичного оправдания террористической деятельности и пять случаев хулиганства и вандализма, по которым в настоящее время ведётся следствие», — говорится в справке полученной РИА Новости в правоохранительных органах.

Сам Мифтахов и его друг еще в 2017 году оказывались в поле зрения правоохранителей — они «гуляли» по Москве и разбили камеру видеонаблюдения. Это заметили полицейские, которые стали догонять нарушителей. Пытаясь укрыться от сотрудников полиции, они распылили одному их них в лицо перцовый газ. Приятели признали вину и получили штраф по 45 тысяч рублей.

Судя по всему, идеология социально-ориентированного анархизма (как говорят о себе члены «Народной самообороны) подтолкнула Мифтахова на более решительные меры. Иначе как объяснить арсенал ножей, несколько телефонов и другие любопытные предметы, обнаруженные у него при обыске?