День голосования по поправкам к Конституции возможно будет оплачиваемым

Кремль еще не решил, будет ли оплачиваться выходной день, в который пройдет голосование по поправкам к Конституции, сказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что эти детали прорабатывались. Предстоит определиться. Если речь идет о выходном дне, который не будет вычитаться, то он будет также объявлен, как и другие выходные дни со всеми режимами оплаты», – сказал песков журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести голосование по поправкам к Конституции в рабочий день, но сделать его выходным. По словам президента РФ, он не сможет принять поправки к Основному закону страны, пока их не одобрят россияне. Кроме того, Путин призвал привлечь в голосованию как можно больше россиян.